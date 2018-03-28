Систему противопожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня" отключили за 15 минут до начала пожара

Систему противопожарной безопасности в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово отключили за 15 минут до начала пожара.

Об этом в зале кемеровского Заводского районного суда заявил руководитель занимавшейся проектированием сигнализации компании Игорь Полозиненко. По его данным, на 25 марта на 15:55 по местному времени система находилась в технически исправном состоянии. "Насколько мне известно, система была отключена физически представителем охраны", — сказал руководитель.

Он сообщил, что сигнализацию планово проверяли 20 марта, при этом никаких неисправностей выявлено не было. В случае короткого замыкания система безопасности должна была перейти в автономный режим и проработать около суток.

Как подчеркнул Полозиненко, пожарная сигнализация в "Зимней вишне" была локальной, а потому информация о ее отключении не могла выйти за пределы торгового центра, сообщает РИА "Новости".

Напомним, на данный момент по делу задержаны пять человек, в том числе сотрудник ЧОПа, который, как сообщалось, при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения. Ранее были допрошены технический директор компании-собственника, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, а также сотрудник и руководитель организации, обслуживающей пожарную сигнализацию.