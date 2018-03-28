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Путин в Кемерово. Тулеев – "бедный", олигарх в Австралии – "некий" Сегодня Кемерово посетил Владимир Путин, судя по отчетам ответственных ведомств, большое количество жертв при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" стало следствием грубейшего нарушения техники пожарной безопасности. И, пожалуй, это все, что известно об инциденте и его причинах со слов власти на данный момент. А у людей, жителей шахтерского края, да и всей страны, вопросов по-прежнему больше, чем ответов.
27.03.2018
политика  |  комментариев: 2
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Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
от издателя  |  комментариев: 22


Уйдет ли Тулеев в отставку? Митинговавшие пять часов кемеровчане требовали отставки главы региона Амана Тулеева. Ужасающая трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" ясно высветила отсутствие доверия у жителей к местной и даже федеральной власти. Владимир Путин, впрочем, не стал рубить с плеча и призвал жителей дождаться результатов расследования. На этом фоне в регионе началась борьба за право называться преемником губернатора.
27.03.2018
политика ;
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Новости
28.03.2018 01:20 Мск (03:20 Екб)
политика | В России | За рубежом
Захарова: Российских дипломатов было решено выслать на основании шести картинок
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официальный представитель МИД России Мария Захарова (2016) | Фото: mid.ru

МИД России сообщил, на каком основании выдворили российских дипломатов.
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"Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. На основе шести картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке", — заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Как сообщает ТАСС, эти шесть слайдов представили аккредитованным в России иностранным послам на закрытом брифинге в посольстве Великобритании на Смоленской набережной. Газете "Коммерсант" удалось раздобыть те самые секретные материалы по "делу Скрипалей", - сообщила Захарова. После демонстрации этих слайдов США и страны Евросоюза приняли решение о высылке российских дипломатов.

(2018)|Фото:

Как подчеркивают в российским внешнеполитическом ведомстве, Лондон не заинтересован в выявлении истины трагедии в Солсбери: Великобритания отказалась от предложения Москвы о помощи в расследовании "дела Скрипаля", отказался предоставлять по нему любые материалы.

Как отметила дипломат, вопреки Конвенции о запрещении химического оружия, даже отказался провести двусторонние консультации, сообщают Вести.ru.

(2018)|Фото:

Как ранее сообщало Накануне.RU, во вторник Лавров заявил, что ситуация, развернувшаяся вокруг дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, показала, что "мало остается самостоятельных стран в современном мире, в современной Европе".

Напомним, после того, как стало известно о намерении выслать 60 российских дипломатов, посольство РФ в США устроило в своем твиттере опрос, предложив в нем пользователям выбрать одно из американских Генконсульств в России, которое следовало бы закрыть в качестве ответной меры.

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28.03.2018 01:20 Мск | Денис Линов
03:20 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 28.03.2018 00:48 Мск
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Ранее 27.03.2018 13:54 Мск
Лавров пообещал ответить на "хамство" стран Запада

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Ранее 26.03.2018 17:25 Мск
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Ранее 26.03.2018 16:17 Мск
США высылают из страны 60 российских дипломатов

Ранее 24.03.2018 19:29 Мск
СМИ узнали о желании Трампа выслать десятки российских дипломатов из США








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Захарова: Российских дипломатов было решено выслать на основании шести картинок
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