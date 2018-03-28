Захарова: Российских дипломатов было решено выслать на основании шести картинок

МИД России сообщил, на каком основании выдворили российских дипломатов.

"Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. На основе шести картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке", — заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Как сообщает ТАСС, эти шесть слайдов представили аккредитованным в России иностранным послам на закрытом брифинге в посольстве Великобритании на Смоленской набережной. Газете "Коммерсант" удалось раздобыть те самые секретные материалы по "делу Скрипалей", - сообщила Захарова. После демонстрации этих слайдов США и страны Евросоюза приняли решение о высылке российских дипломатов.

Как подчеркивают в российским внешнеполитическом ведомстве, Лондон не заинтересован в выявлении истины трагедии в Солсбери: Великобритания отказалась от предложения Москвы о помощи в расследовании "дела Скрипаля", отказался предоставлять по нему любые материалы.

Как отметила дипломат, вопреки Конвенции о запрещении химического оружия, даже отказался провести двусторонние консультации, сообщают Вести.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, во вторник Лавров заявил, что ситуация, развернувшаяся вокруг дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, показала, что "мало остается самостоятельных стран в современном мире, в современной Европе".

Напомним, после того, как стало известно о намерении выслать 60 российских дипломатов, посольство РФ в США устроило в своем твиттере опрос, предложив в нем пользователям выбрать одно из американских Генконсульств в России, которое следовало бы закрыть в качестве ответной меры.