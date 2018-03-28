Украинский пранкер сообщил о цели своих звонков в морги Кемерово

Украинский пранкер Евгений Вольнов сообщил, зачем он притворился сотрудником МЧС и звонил в морги Кемерово, при этом оповещая сотрудников о якобы 300 погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Вольнов считает себя "единственным, кто говорит правду и не боится этого". "Количество 300 было взято мной, учитывая анализ количества мест в кинозалах", — сообщил пранкер.

Российские власти "очевидно будут пытаться замолчать количество потерь", - говорит Вольнов. "Ни одна официальная российская структура не заслуживает доверия. МЧС-ники могли достать детей, но они позволили им задохнуться. Хочется напомнить россиянам, что благодаря их бездействию умирают дети во всем мире: в Сирии, в Украине и не только. Это хороший повод задуматься, во что россияне превратили свое государство", — рассказал Вольнов РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, СКР даст правовую оценку действиям украинского пранкера Евгения Вольнова, который распространял в сети заведомо ложную информацию о количестве погибших в пожаре.

Напомним, Евгений Вольнов опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором он звонит представляющимся сотрудниками моргов в Кемерово и под видом сотрудника МЧС сообщает им о 300 погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня".