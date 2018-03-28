Госдеп прокомментировал слова Лаврова о шантаже США по поводу высылки российских дипломатов

США считают "смехотворным" заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что решение стран Запада по дипломатам России является результатом шантажа со стороны Вашингтона.

Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт. "Это действия, начатые Великобританией после покушения на убийство британского подданного и его дочери на британской земле. США, как и многие другие, выступили в защиту и из солидарности с нашим союзником. Этот комментарий был просто смехотворным", - сказала Науэрт, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, во вторник Лавров заявил, что ситуация, развернувшаяся вокруг дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, показала, что "мало остается самостоятельных стран в современном мире, в современной Европе".

Напомним, после того, как стало известно о намерении выслать 60 российских дипломатов, посольство РФ в США устроило в своем твиттере опрос, предложив в нем пользователям выбрать одно из американских Генконсульств в России, которое следовало бы закрыть в качестве ответной меры.