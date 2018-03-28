Названа причина задымления самолета S7 в аэропорту Домодедово

Предварительная причина задымления самолета Boeing 737-800 авиакомпании S7 в аэропорту Домодедово - попадание влаги в систему кондиционирования.

Лайнер перед полетом обрабатывался противообледенительной жидкостью. Она и могла стать причиной инцидента. Как заявили в Росавиации, в процессе разгона воздушного судна экипаж сообщил о задымлении в кабине, после чего было предпринято торможение.

Лайнер, на борту которого находились 129 пассажиров и семь членов экипажа, выполнял рейсы Москва - Новосибирск.

После инцидента пассажиры были эвакуированы по надувным трапам, никто из них не пострадал. Затем людей доставили в здание аэропорта на автобусе, сейчас для них готовится резервный борт.

Точную причину задымления установит комиссия Росавиации - специалисты уже отправились в аэропорт. Из-за инцидента временно перекрыта вторая взлетно-посадочная полоса Домодедово, все рейсы выполняются на первой взлетно-посадочной полосе, сообщает РБК.