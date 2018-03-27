СКР даст правовую оценку действиям украинского пранкера, распространявшего ложь о количестве жертв в пожаре в Кемерово

СКР даст правовую оценку действиям украинского пранкера Евгения Вольнова, который распространял в сети заведомо ложную информацию о количестве погибших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщили Накануне.RU в СКР.

Сейчас Следственный комитет Российской Федерации продолжает устанавливать всех причастных к произошедшей трагедии в торговом центре в Кемерово - на данный момент уже предъявлено обвинение пятерым задержанным

Украинец Евгений Вольнов распространял заведомо ложную информацию о количестве погибших при пожаре с целью дестабилизации ситуации в регионе - речь идет о телефонных звонках в медицинские учреждения и государственные органы. Вольнов опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором он звонит сотрудникам моргов в Кемерово и под видом сотрудника МЧС сообщает им о 300 погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня".

"Соответствующая правовая оценка действиям данного лица будет дана в рамках расследуемого уголовного дела о гибели людей при пожаре", - добавили в СКР.