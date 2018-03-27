На матче "Россия - Франция" болельщиков попросили убрать баннер про трагедию в Кемерово

Российских болельщиков во время футбольного матча между сборными России и Франции, который завершился в Санкт-Петербурге со счетом 1:3 в пользу "трехцветных", служба безопасности стадиона попросила убрать баннер, связанный с трагедией в Кемерово, об этом пишет "Спорт-Экспресс".

На белом полотнище была надпись: "Наша страна - это "Зимняя вишня". А мы в ней - это контактный зоопарк!"

Никаких конфликтов между фанатами и сотрудниками стадиона из-за этого не было.

Напомним, ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово сгорел 25 марта, в пожаре погибли 64 человека, в том числе много детей. 28 марта в России объявлен день траура.