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Путин объявил траур 28 марта в связи с пожаром в Кемерово

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Путин в Кемерово. Тулеев – "бедный", олигарх в Австралии – "некий" Сегодня Кемерово посетил Владимир Путин, судя по отчетам ответственных ведомств, большое количество жертв при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" стало следствием грубейшего нарушения техники пожарной безопасности. И, пожалуй, это все, что известно об инциденте и его причинах со слов власти на данный момент. А у людей, жителей шахтерского края, да и всей страны, вопросов по-прежнему больше, чем ответов.
27.03.2018
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Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
от издателя  |  комментариев: 20


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть I Нормальный человек, столкнувшись с тюремной действительностью, испытывает колоссальный шок. Со временем ко всему привыкаешь и, став частью этого специфичного сообщества, невольно вливаешься в его жизнь. Так произошло и со мной. За мои политические убеждения украинское "правосудие" изолировало меня от общества, и на три года упрятало в Харьковское СИЗО.
27.03.2018
общество ;
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На матче "Россия - Франция" болельщиков попросили убрать баннер про трагедию в Кемерово
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баннер, футбол, Кемерово, матч (2018) | Фото:sportfm.ru

Российских болельщиков во время футбольного матча между сборными России и Франции, который завершился в Санкт-Петербурге со счетом 1:3 в пользу "трехцветных", служба безопасности стадиона попросила убрать баннер, связанный с трагедией в Кемерово, об этом пишет "Спорт-Экспресс".
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На белом полотнище была надпись: "Наша страна - это "Зимняя вишня". А мы в ней - это контактный зоопарк!"

Никаких конфликтов между фанатами и сотрудниками стадиона из-за этого не было.

Напомним, ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово сгорел 25 марта, в пожаре погибли 64 человека, в том числе много детей. 28 марта в России объявлен день траура.

баннер, футбол, Кемерово, матч(2018)|Фото:sportfm.ru

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27.03.2018 20:44 Мск | Санкт-Петербург | Михаил Белокрылов
22:44 Екб


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На матче "Россия - Франция" болельщиков попросили убрать баннер про трагедию в Кемерово
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