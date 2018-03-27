Сгоревший ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово не был застрахован: ущерб - 4 миллиарда рублей

В Кемерово посчитали ущерб от пожара, который произошел в ТЦ "Зимняя вишня" и унес жизни 64 человек.

Оказалось, что сумма огромная - 4 млрд рублей. Из них 3 млрд - это стоимость здания и 1 млрд - общая стоимость сгоревшего имущества арендаторов.

Местные СМИ сообщают, что собственник ТЦ Надежда Судденок хотела застраховать здание, однако дальше заявки дело не продвинулось.

Известно, что сейчас страховку выплатят крупным федеральным сетям, которые располагались в ТЦ - "Евросеть", "Детский мир" и ряду других.

Ранее Надежда Судденок заявила в суде, что причиной пожара мог быть поджог.