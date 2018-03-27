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Путин в Кемерово. Тулеев – "бедный", олигарх в Австралии – "некий" Сегодня Кемерово посетил Владимир Путин, судя по отчетам ответственных ведомств, большое количество жертв при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" стало следствием грубейшего нарушения техники пожарной безопасности. И, пожалуй, это все, что известно об инциденте и его причинах со слов власти на данный момент. А у людей, жителей шахтерского края, да и всей страны, вопросов по-прежнему больше, чем ответов.
27.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
от издателя  |  комментариев: 20


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть I Нормальный человек, столкнувшись с тюремной действительностью, испытывает колоссальный шок. Со временем ко всему привыкаешь и, став частью этого специфичного сообщества, невольно вливаешься в его жизнь. Так произошло и со мной. За мои политические убеждения украинское "правосудие" изолировало меня от общества, и на три года упрятало в Харьковское СИЗО.
27.03.2018
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Новости
27.03.2018 20:18 Мск (22:18 Екб)
общество | Сибирский ФО | В России
Сгоревший ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово не был застрахован: ущерб - 4 миллиарда рублей
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Кемерово, Зимняя вишня, ТЦ, пожар (2018) | Фото: ТАСС, Данил Айкин

В Кемерово посчитали ущерб от пожара, который произошел в ТЦ "Зимняя вишня" и унес жизни 64 человек.
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Оказалось, что сумма огромная - 4 млрд рублей. Из них 3 млрд - это стоимость здания и 1 млрд - общая стоимость сгоревшего имущества арендаторов.

Местные СМИ сообщают, что собственник ТЦ Надежда Судденок хотела застраховать здание, однако дальше заявки дело не продвинулось.

Известно, что сейчас страховку выплатят крупным федеральным сетям, которые располагались в ТЦ - "Евросеть", "Детский мир" и ряду других.

Ранее Надежда Судденок заявила в суде, что причиной пожара мог быть поджог.

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27.03.2018 20:18 Мск | Кемерово | Михаил Белокрылов
22:18 Екб


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Сгоревший ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово не был застрахован: ущерб - 4 миллиарда рублей
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