Гендиректор "Зимней вишни" в суде назвала причину пожара в торговом центре

Гендиректор торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, где в пожаре погибли 64 человека, Надежда Судденок в суде назвала причину пожара, передает ТАСС.

По ее словам, возгорание произошло из-за поджога.

Как отметила Судденок, инструктор детского аттракциона сам видел поджигателей - это группа молодых людей, которые часто бывали в торговом центре и не всегда вели себя адекватно, их не раз приходилось выводить охране.

"Сотрудник аттракциона услышала хлопок, повернулась и увидела столб огня, огромный столп огня. Это поролоновая куча рядом с батутами. Следовательно, я считаю, что это был поджог", - отметила Судденок.

Как ранее сообщало Накануне.RU, пожар в "Зимней вишне" 25 марта унес жизни 64 человек. 28 марта объявлен в России национальным днем траура.