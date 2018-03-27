Миллион рублей родственникам погибших в Кемерово – унизительная подачка, - адвокат Людмила Айвар

Компенсация в размере 1 млн руб. родственникам погибших при пожаре в Кемерово – унизительная подачка, считает почетный адвокат России, академик РАЕН, доктор юридических наук Людмила Айвар. Свое мнение она высказала на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Почему мы с вами должны отвечать за чье-то желание нажиться? Все магазины, бутики, имущество торговых центров (ТЦ) страхуются. Хозяин этого объекта сейчас получит немаленькую страховку, а люди получат деньги, которые выделит государство из денег налогоплательщиков. Это унизительная подачка, в данной ситуации должно быть обязательное страхование людей, которые посещают опасные объекты. Мы идем куда-то, платим за безопасность, мы не понимаем, что хозяин этого объекта не вложил нужное количество денег на безопасность", - высказалась Людмила Айвар.

Взыскать с владельца ТЦ компенсацию морального вреда семьям погибших вряд ли удастся, сказала адвокат.

"Гражданские иски будут рассматриваться только тогда, когда попадут в суд. Даже если хозяина ТЦ заочно арестуют, возмещения вреда не состоится. Никакие суммы не восполнят гибель ребенка или целой семьи. Нужно законодательно определять стоимость жизни человека, сейчас она ничего не стоит кроме морального вреда. А мы знаем, как суд оценивает размер морального вреда", - добавила Людмила Айвар.

По мнению адвоката, если бы владельцы торговых центров платили по 3-5-10 млн руб. за каждого погибшего при пожаре, тогда и пожарная безопасность на таких объектах была бы "на уровне".

Отметим, что основатель "КДВ групп"и совладелец "Зимней вишни" Денис Штенгелов пообещал семьям жертв пожара по 3 млн руб. компенсации за каждого погибшего от компании "Кондитерус ком". Об этом он сообщил в интервью "Ведомостям". По его словам, компенсации компания выплатит "независимо от результатов расследования" трагедии.