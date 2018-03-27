Сотни москвичей приносят цветы и игрушки к организованному на Манежной площади мемориалу в память о погибших при пожаре в Кемерове

Сотни москвичей приносят цветы и игрушки к специально организованному мемориалу на Манежной площади в центре столицы в память о погибших в результате пожара в ТЦ в Кемерове.

Временный мемориал, возле которого установлен черный баннер с надписью "Кемерово. 25.03.2018. Мы с тобой", организован у входа в Александровский сад.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился организовать место для выражения памяти и скорби о жертвах пожара и комфортное место прохода к нему.

Как сообщало Накануне.RU, в Челябинске погибших в Кемерово почтили минутой молчания. Траурные мероприятия запланированы во многих городах страны.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России 28 марта в связи с трагедией в Кемерово.