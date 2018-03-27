Киев заявил, что не оставит попыток заблокировать "Северный поток-2"

В Верховной раде готовят ответ на разрешение Германией строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом заявила заместитель главы комитета Рады по вопросам европейской интеграции Мария Ионова.

"Я убеждена, что пока еще точка в этой истории с "Северным потоком-2" не поставлена. Нет реакции Европарламента. Естественно, позиция Германии в этом контексте важна. Но без консолидированной позиции ЕС реализация этого проекта невозможна", - сказала она.

По ее словам, Украина будет продолжать поднимать этот вопрос на переговорах с европейцами.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Германия разрешила строительство "Северного потока-2" на своей территории.