"В Москве огромное количество нарушений": Цветков о пожарной безопасности в столичных ТЦ

В московских торговых центрах (ТЦ) - огромное количество нарушений пожарной безопасности, которые видны невооруженным глазом, рассказал глава общероссийского движения "За реальные дела!", член президиума общероссийской организации "Офицеры России" Антон Цветков на сегодняшней пресс-конференции, посвященной трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент Накануне.RU.

Цветков перечислил наиболее частые нарушения: запертые шкафы с пожарным краном без ключей (в случае пожара придется их ломать), закрытые и забаррикадированные эвакуационные выходы.

"Выявлены эвакуационные выходы, которые забаррикадированы, заставлены столами или замотаны проволокой с внешней стороны. Бывают двери, которые автоматически разблокируются в случае тревоги, есть такие, которые открываются только с внутренней стороны, но в торговых центрах это все закрыто на ключ", - рассказал Антон Цветков и пообещал обнародовать названия ТЦ-нарушителей.

"После трагедии в Кемерово любой здравомыслящий человек должен проанализировать, не может ли подобная беда повториться на его территории. Все торговые центры будут проверены прокуратурой совместно с МЧС", - добавил офицер.

По его мнению, проверка должна проводиться с участием СМИ, а все результаты стоит разместить на сайте МЧС, чтобы люди оценивали риски, направляясь в определенный ТЦ.

Напомним, во время совещания глава МЧС Владимир Пучков пояснил, что проверки в "Зимней вишне" проводились нерегулярно из-за льготного режима для малого бизнеса.

"Почему когда давали так называемые каникулы для бизнеса, исключили проверку безопасности? Я теперь буду заезжать в самый популярный торговый центр и проверять. И считаю, что все детские развлекательные площадки должны быть на первом этаже. Сейчас они отданы самым дорогим магазинам. Мы понимаем, что если лифты не работают, а лестницы неизвестно где, то мы точно сможем детей эвакуировать с первого этажа", - сказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, ТЦ должны проводить учебные эвакуации регулярно, а при неработающей пожарной сигнализации – закрываться до устранения нарушений.