Минкультуры рекомендовало отменить увеселительные мероприятия 28 марта

Минкультуры рекомендовало отменить увеселительные мероприятия в связи с объявлением 28 марта общенационального траура по погибшим в результате пожара в ТЦ в Кемерове, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"В связи с объявлением 28 марта 2018 года в Российской Федерации днем траура по погибшим в результате пожара в Кемеровской области Министерство культуры Российской Федерации рекомендует отменить все цирковые мероприятия, а также воздержаться от проведения мероприятий, носящих увеселительный характер", - говорится в телеграмме, подписанной министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Как отмечается, рекомендации распространяются на подведомственные Минкультуры России, а также региональные и муниципальные учреждения — цирки, театры, филармонии, концертные залы, музеи и иные площадки.

Как сообщало Накануне.RU, в Екатеринбурге все-таки перенесли концерт рэп-исполнителя Мота,изначально запланированный на 28 марта.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем национального траура в связи с трагедией в Кемерово, где в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли десятки человек.