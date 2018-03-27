Молдавия "в знак солидарности с Великобританией" выслала трех российских дипломатов

Молдавия выслала трех российских дипломатов из страны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерства иностранных дел и европейской интеграции государства.

В МИДЕИ сегодня был вызван посол России в Молдове Фарит Мухаметшин, его уведомили о содержании ноты, согласно которой в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях ( 1961) три дипломата "объявляются персоной нон грата и должны покинуть страну в течение семи дней".

Как отмечается, решение властей Молдовы является солидарным с Великобританией в связи с "делом Скрипаля".

Как сообщало Накануне.RU, ранее о высылке российских дипломатов из-за якобы причастности Москвы к отравлению Скрипаля объявили около 15 стран ЕС. Глава МИД Сергей Лавров назвал такие действия "хамством" и пообещал ответить на него.

Напомним, после того, как стало известно о намерении выслать 60 российских дипломатов,посольство РФ в США устроило в своем твиттере опрос, предложив в нем пользователям выбрать одно из американских Генконсульств в России, которое следовало бы закрыть в качестве ответной меры.