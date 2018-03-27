"Ни о каких сотнях пострадавших информации нет": член "Офицеров России" Антон Цветков развеял мифы о трагедии в Кемерово

При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека, это официальная информация СКР. Сведения о сотнях пострадавших не подтверждаются, как и другие информационные вбросы, заявил на сегодняшней пресс-конференции глава общероссийского движения "За реальные дела!", член президиума общероссийской организации "Офицеры России" Антон Цветков, передает корреспондент Накануне.RU.

Трагедия в Кемерово стремительно обрастает недостоверной информацией, во-первых, о том, что случившееся было терактом (якобы есть видео, где человек подкладывает что-то на детскую площадку), во-вторых, о 300-400 жертвах пожара, которых вывозят "чуть ли не самосвалом", рассказал Цветков.

"Объективно мы должны понимать, что количество жертв - 64 человека. Есть люди, которые сейчас в больницах, и мы надеемся на их спасение. Сила пожара предполагает, что количество жертв чуть больше, но не до конца удалось установить всех жертв. При этом ни о каких сотнях пострадавших информации нет. Говорить о том, что будет что-то замалчиваться, необъективно", - сказал Антон Цветков.

Версия теракта в качестве возможной не рассматривается, добавил глава общероссийского движения "За реальные дела!".

"Зачастую, когда происходит ЧП, дается пояснение, что рассматриваются все версии произошедшего. Официальная информация обозначена так: либо использование открытого пламени, либо короткое замыкание. Версия теракта исключена из официальных версий", - добавил Цветков.

Появление фейковых подробностей трагедии в Кемерово говорит о подлости людей, желающих дестабилизировать обстановку, считает офицер.

Кроме того, появляются слухи о том, что собственники ЧОП, работавшего в торговом центре, являются выходцами из органов прокуратуры и МВД.

"По нашей предварительной информации, сведения о том, что сотрудник ЧОП имел отношение к сотрудникам МВД, пока не опровергаются. Возможно, это так. Но то, что в прокуратуре сотрудников с такой фамилией с 1956 г. не было, это точно", - сообщил Цветков.

Напомним, 25 марта в здании торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека. Среди госпитализированных значатся 24 ребенка.