ParkInn уходит из Нижнего Тагила: кому это выгодно?

Накануне.RU уже писало о предстоящем ребрендинге лучшей и современной гостиницы Нижнего Тагила. Тогда обе стороны: владельцы отеля (УВЗ) и обладатели бренда Park Inn by Radisson были лаконичны - договор франшизы расторгается по обоюдному согласию. Но о причинах этого события не распространялись. Накануне.RU попыталось самостоятельно разобраться в возможных причинах ребрендинга.

Итак, на днях тагильчане увидели, как с фасада популярнейшей гостиницы снимают вывеску «ParkInn». Слухи размножились мгновенно: отель закрывают, конец эпохи расцвета почти столичного сервиса и так далее.

Заверения о том, что сервис останется на высоком уровне, а отель никто закрывать не собирается - страсти притушили, но вопросы о причинах оставили открытым. Санкции, отзыв лицензии, дорогая франшиза, смена руководства? Кому вообще выгоден уход из города известного во всем мире бренда?

Версий много. Порой, из области околонаучной фантастики. Например, что "Уралвагонзавод", расторгая договор с «ParkInnbyRadisson», пытается «сбросить» социально-значимый проект. Мол, у корпорации сейчас не самое лучшее время - есть проблемы с долгами и обязательствами. Хотя, положительная динамика прослеживается, как рапортует пресс-служба.

Но, если исходить из экономических соображений, то было бы странно утверждать, что предприятие пытается избавиться от налаженного бизнеса, который приносит стабильный доход. «Поверьте, никто не будет отказываться от курицы, которая несет золотые яйца. Даже в угоду чьим-то интересам, - заявили в отеле. Гостиница в Тагиле действительно популярна. Это знают абсолютно все. Здесь в будни–то заезд только по предварительной брони. А во время крупных мероприятий в отеле «переаншлаг». Биться за место под солнцем ParkInn не нужно – в Тагиле нет ни одного более-менее реального конкурента. Народ резервирует, рекомендует, постит. Лучшей рекламы заведению – не сыскать. В таких экономически выгодных условиях теряет актуальность любой конфликт.

Кстати, о том, что отель весьма прибыльное дело можно догадаться по тому, что когда недавно советник генерального директора по корпоративным коммуникациям АО НПК "Уралвагонзавод" Дмитрий Калениченко комментировал вопрос собственности, он прозрачно намекнул, что хотя строительство отеля финансировал УВЗ, в структуре собственников оказались некие физические лица, аффилированные с заводом. "Для нового менеджмента вернуть контроль означало и вернуть деньги. Более полугода велась работа. Эта информация была не секретной, но и не афишировалась. Кто форсировал ее распространение, можно только догадываться", - отметил он.

Дальше в топе версий оказалось – "несходство характеров". Якобы после смены состава учредителей «УБТ-Отеля», ParkInn отказался работать в Нижнем Тагиле. То есть, крупная американская сеть, в которую входят больше 140 гостиниц, решила выяснить отношения на уровне "песочницы". Типа, забирай свои игрушки и…

Теперь, о санкциях... Эта версия из всех существующих – самая правдоподобная. Мол, известный бренд, не хочет проблем с законом… Все это понятно. Но дело в том, что ограничительные меры против России ввели не вчера. А ParkInn успешно работает в Тагиле почти три года. Без штрафов и взысканий. Значит, есть способ оставаться незаметными для «санкционного меча»…

И все же санкции в отельной истории свою роль сыграли. Так, анонимный источник, близкий к спецслужбам, намекнул Накануне.RU, что уход иностранного оператора с российского рынка, на самом деле, может быть связан с информацией о посетителях. Дело в том, что в Тагил, и в частности на "Уралвагонзавод", приезжает множество иностранных гостей. За неимением лучшего, делегации, естественно, выбирают ParkInn. А при оформлении они предъявляют паспорта. Это – неизбежная практика, но опасная в условиях санкций. Многие иностранные гости предпочли бы сегодня не афишировать свой приезд на Урал.

За подтверждением данной информации издание обратилось к советнику генерального директора по корпоративным коммуникациям АО НПК «Уралвагонзавод» Дмитрию Калениченко. «Комментировать это не могу, но ход мыслей мне понятен. Уверен, у ParkInn с конфиденциальностью всё в порядке. Готов подтвердить, что завод посещают разные делегации, которые стараются не привлекать к этому излишнего внимания. Дело здесь не столько в санкциях. Ведь так было и раньше. Это бизнес, это живая конкуренция. Все стороны на стадии переговоров стремятся не афишировать подготовительную работу: встречи, визиты на предприятия, знакомство с производством. По крайней мере, до заключения договоров», - пояснил он.

Так или иначе, история «ParkInnbyRadisson» в Тагиле закончилась. Кто придет на смену известному бренду – пока не раскрывают, но уверяют, что будет, как минимум, не хуже. Совсем скоро отель получит новое название. Неизменным останется одно, подчеркивают в администрации гостиничного комплекса – строгие стандарты качества. Коллектив продолжает работу в том же составе. Вся инфраструктура сохранится, а это - современный номерной фонд, площадки конференц-залов, обученный персонал, разнообразное меню. И, как намекают, отельеры, возможно, и что-то ещё…