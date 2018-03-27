Глава СЖР призвал журналистов не распространять ложную информацию о количестве жертв и причинах пожара в Кемерове

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев призвал сотрудников СМИ тщательно проверять факты о количестве жертв и причинах пожара в ТЦ в Кемерове, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СЖР.

"Трагедия в Кемерово вызвала не только волну сочувствия. К сожалению, она вызвала и волну ложной информации о произошедшем. Множатся страшные слухи о количестве жертв, о причинах трагедии, о возможных виновниках страшного пожара", - говорится в сообщении.

Председатель Союза призвал журналистов при освещении трагедии и её последствий "к взвешенной позиции, к соблюдению самых высоких стандартов в работе с информацией об этой трагедии". "Это стандарты этические – речь идёт о судьбах людей. Это - стандарты, требующие тщательной проверки фактов. Никакое число дополнительных подписчиков в социальных сетях и телеграм-каналах, никакой рост рейтинга вашего издания, или вашего личного рейтинга не сможет оправдать распространение непроверенной информации, и, тем более, слухов", - добавил Соловьев.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России 28 марта в связи с трагедией в Кемерово.

Пожар в здании торгового центра в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека.