В Челябинске погибших в Кемерово почтили минутой молчания, передает корреспондент Накануне.RU.

Горожане несут к памятнику "Орленок" цветы, игрушки и свечи.

На мероприятии нет никаких выступлений, все тиха и молча подходят и возлагают цветы, ставят свечи на монумент.

В других городах Урала подобные траурные мероприятия также запланированы. Например, в Кургане 28 марта неравнодушные горожане соберутся в Детском парке - с собой они принесут цветы, свечи, игрушки и воздушные шары.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России 28 марта в связи с трагедией в Кемерово.

Пожар в здании торгового центра в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека.