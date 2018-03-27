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Коренным малочисленным народам собираются возместить убытки, причиненные их исконной среде обитания
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форум КМНС (2017) | Фото: правительство.янао.рф

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, подразумевающий возмещение убытков, причиненных исконной среде обитания коренных малочисленных народов РФ, передает корреспондент Накануне.RU.
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Представляя инициативу, статс-секретарь– замглавы Федерального агентства по делам национальностей Павел Семенов отметил, что появление данного проекта закона обусловлено обращением коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, поручением президента РФ и рядом поручений правительства РФ.

Законопроектом определяется наделение правительства полномочием по утверждению порядка и методики возмещения таких убытков, приводящих к серьезному ухудшению состояния среды обитания КМН.

В ходе обсуждения проекта закона было отмечено, что в настоящее время право коренных малочисленных народов на возмещение убытков уже закреплено специальной методикой, но эксперты указывают на сложности при реализации этой нормы сегодня.

В частности говорилось о том, что в большинстве случаев возмещение убытков КМН происходит необъективно, не в полной мере обеспечивая права на защиту их территорий.

При рассмотрении законопроекта в первом чтении методика определения возможности получения компенсации не была представлена авторами инициативы.

В свою очередь глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов сообщил, что методика и порядок предоставления гарантий будут получены ко второму чтению, обсуждены. "Только после того, как мы увидим, что эта методика поддерживается регионами и общественными организациями, а, главное, ассоциациями КМН, мы примем этот законопроект", - заверил он, выразив надежду на то, что "она будет не хуже той методики, что действует на территориях"

Некоторые парламентарии критически отнеслись к томц, что депутаты принимают проект закона, "не видя методики".

Внимание авторов инициативы также было обращено на то, что действующая методика в целом устраивает коренные малочисленные народы, но, по всей видимости, "не совсем устраивает недропользователей".

Был поднят и вопрос о необходимости разработки реестра КМН, позволяющего коренным народам невозможно идентифицироваться. Эта тема, как отметил Семенов, будет рассмотрена при обсуждении отдельного законопроекта.

Законопроект на заседании нижней палаты парламента во вторник поддержали 385 депутатов.

Как сообщало Накануне.RU, Госдума РФ в весеннюю сессию может принять законопроект о создании федерального реестра коренных малочисленных народов России.

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27.03.2018 16:50 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
18:50 Екб


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Коренным малочисленным народам собираются возместить убытки, причиненные их исконной среде обитания
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