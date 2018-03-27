"Учитель не должна была оставлять детей": детский омбудсмен Подмосковья о трагедии в Кемерово

Учитель пятого класса, сопровождавшая учеников в кинотеатр, не должна была оставлять их без присмотра, считает уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Такое мнение она высказала на сегодняшней пресс-конференции, посвященной трагедии в Кемерово, передает корреспондент Накануне.RU.

"Нельзя было оставлять детей, почему она так поступила, не знаю. Учитель отвечает за детей, он должен находиться с ними, не отходя", - заявила Ксения Мишонова.

Отметим, что, по данным СМИ, сопровождавшая пятиклассников учитель оставила их в кинотеатре одних, а сама якобы пошла прогуляться по торговому центру.

"Учитель не мог себе даже представить, что такое могло произойти", - добавил аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов.

Не отдавали себе отчет о последствиях и воспитатели детского лагеря в Одессе, когда запирали детей на ночь в своих комнатах, напомнил спасатель. В прошлом году во время пожара в одном из корпусов учреждения погибли трое детей.

Напомним, 25 марта в здании торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека. Среди госпитализированных значатся 24 ребенка.