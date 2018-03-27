Бронепоезд Ким Чен Ына покинул Пекин

Северокорейский бронепоезд, неожиданно посетивший столицу Китая, сегодня отправился в обратный путь с пекинского вокзала. На таких поездах прежде совершали свои зарубежные визиты первые лица КНДР, в результате чего стали распространяться предположения о том, что Пекин с негласным визитом посетил сам Ким Чен Ын.
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Южнокорейская The Korea Herald сообщает, что разведка Юга не подтверждает эту информацию.
Как ранее сообщало Накануне.RU, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин допустил возможность проведения трёхстороннего саммита РК, КНДР и США после межкорейского саммита. Переговоры Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына намечены на следующий месяц, а встреча северокорейского лидера с американским президентом должна состояться до конца мая.