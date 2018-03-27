Бронепоезд Ким Чен Ына покинул Пекин

Северокорейский бронепоезд, неожиданно посетивший столицу Китая, сегодня отправился в обратный путь с пекинского вокзала. На таких поездах прежде совершали свои зарубежные визиты первые лица КНДР, в результате чего стали распространяться предположения о том, что Пекин с негласным визитом посетил сам Ким Чен Ын.

Южнокорейская The Korea Herald сообщает, что разведка Юга не подтверждает эту информацию.

Как ранее сообщало Накануне.RU, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин допустил возможность проведения трёхстороннего саммита РК, КНДР и США после межкорейского саммита. Переговоры Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына намечены на следующий месяц, а встреча северокорейского лидера с американским президентом должна состояться до конца мая.