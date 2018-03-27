Прокуратура начала проверку торговых центров в Екатеринбурге, в связи с пожаром в Кемерово

В связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где, по официальным данным, погибло 64 человека, прокуратура Свердловской области проверит торговые центры.

Первый заместитель Генерального прокурора РФ Александр Буксман поручил прокурорам субъектов РФ совместно с органами МЧС России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Проверки пройдут в ТРЦ на всей территории региона. В Екатеринбурге существует более 40 торгово-развлекательных центров, при этом, практически везде кинотеатры располагаются на верхних этажах.

Сегодня сотрудники прокуратуры приступили к проверке ТРЦ "Гринвич". Особое внимание будет уделяться наличию и работоспособности систем сигнализации и пожаротушения, а также доступности эвакуационных выходов и системам навигации.

В случае выявления нарушений прокурором предписано незамедлительно принять все меры реагирования, чтобы устранить недостатки.

Отметим, что сегодня Евгений Куйвашев поручил проверить работу систем безопасности на Урале.