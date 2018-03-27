Свердловский облсуд не изменил приговор матери, которая отравила своих детей крысиным ядом

Свердловский областной суд оставил в силе приговор жительнице Асбестовского городского округа Елене Кордюковой, отравившей трех своих детей антикоагулянтным препаратом. Женщина давала детям лекарство без назначения врачей и в дозировках многократно превышающих допустимые нормы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, в декабре 2017 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал женщину виновной в убийстве двоих своих детей и покушении на убийство третьего ребенка. Судом ей было назначено наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание ей предстоит в колонии общего режима, после освобождения ей будет ограничена свобода на два года.

После приговор обжаловали, но облсуд, изучив материалы дела и доводы сторон. Приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга вступил в законную силу.