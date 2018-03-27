СК: Пропавшими во время пожара в Кемерове числятся 67 человек

В Следственном комитете РФ сообщили, что по заявлениям родственников всего пропавшими в результате пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" числятся 67 человек.

"На данный момент следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара в торговом центре в Кемерово", - приводятся слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко в Telegram-канале ведомства.

Она добавила, что с момента пожара и по настоящее время обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших, уже опознаны тела 21 погибшего, родственникам выданы разрешения для их захоронения.

"Некоторые тела сильно повреждены огнем. Для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. Во избежание ошибок на данном этапе СК считает невозможной публикацию списков погибших при пожаре", - сказала Петренко.

Ранее на сайте администрации Кемерова появился список, согласно которому без вести пропавшими на территории ТЦ числятся 38 человек.

До этого сообщалось, что родственники жертв пожара в Кемерове собрали данные о 85 пропавших без вести.