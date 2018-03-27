Лидер "Меджлиса"* анонсировал скорое закрепление в конституции Украины "крымско-татарской автономии"

В конституции Украины в скором времени будет закреплена "крымско-татарская автономия" на территории российского Крыма. Об этом заявил депутат Верховной рады и председатель "Меджлиса" крымско-татарского народа (*запрещен в России) Рефат Чубаров.

"Мы планируем обнародовать целостный текст подготовленных изменений еще на стадии подачи в Конституционную комиссию. Думаю, что это будет в самое ближайшее время", - цитирует Чубарова "Левый берег".

По его словам, это укрепит "украинский суверенитет в Крыму как крымско-татарской национальной автономии". При этом он не исключил возможности одновременного принятия этих изменений в конституцию вместе с курсом на вступление в НАТО и ЕС, о чем ранее заявлял Петр Порошенко.

Также Чубаров подчеркнул, что в изменениях будет закреплен статус "Курултая" и "Меджлиса" как представительских органов крымско-татарского народа.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, о намерении "создать" в российском Крыму "крымско-татарскую национальную автономию" заявлял Порошенко. 16 марта один из лидеров "Меджлиса" Ленур Ислямов пригрозил ему массовыми протестами, если Киев не признает российский полуостров "крымско-татарской автономией".