Ямальскому полицейскому, который насмерть "заморозил" земляка, вменяют еще два незаконных задержания

Продолжается расследование дела бывшего силовика из ямальского села Толька, которому вменяют "заморозку" задержанного, который умер от переохлаждения. Подобных случаев в биографии ямальца может быть больше, передает корреспондент Накануне.RU.

Следователи полагают, что ранее обвиняемый незаконно задержал и поместил в камеру еще двоих земляков. Выяснилось, что после того, как в Тольке ликвидировали дежурную часть, вообще нельзя было никого задерживать из-за отсутствия условия для содержания преступников. По итогам прокурорской проверки двери двух камер для задержанных сельского отдела полиции демонтированы, четыре его сотрудника ответили дисциплинарно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Напомним, по версии следствия, в 23.50 30 декабря 2017 г. в отдел полиции села Толька участковый без каких-либо оснований и оформления документов поместил задержанного в неотапливаемую камеру. После он закрыл отделение и ушел. В 6.00 31 декабря выяснилось, что ямалец замерз насмерть. Чтобы избежать огласки, силовик вывез тело из поселка и выкинул его в сугроб возле объездной. Там труп и нашли 18 января. Причиной смерти стало переохлаждение. Обвиняемый арестован.