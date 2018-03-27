После трагедии в Кемерово могут начать менять Конституцию

Ужасающая трагедия всю страну в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово может стать переломным моментом в судьбе российского местного самоуправления. Функции надзора за крупными городскими объектами и городской инфраструктурой, за безопасность которых сейчас отвечают муниципалитеты, предлагается переподчинить таким образом, чтобы федеральный центр получил больше контроля. Так, о дисфункции местного самоуправления и отсутствия реальной вертикали власти в стране на "России 24" говорил ведущий Владимир Соловьев.

"Когда-то мы говорили, что мы создаем вертикаль власти, а мы ее реально создали? Посмотрите – у нас министр не управляет ни одной школой, потому что у нас местное самоуправление. У нас министр здравоохранения, который не может контролировать больницы. У нас свобода. У нас губернаторы, которые не генерал-губернаторы. Любой предприниматель ему может ему сказать: "Мне наплевать на все, что ты хочешь", – говорил Соловьев.

Вскоре и политические телеграмм-каналы начали обсуждать необходимость изменения Конституции, которые чуть ли не упразднять местное самоуправление.

"Такая губернаторская вертикаль не работает. И причина только в том, что мина под этой вертикалью – это независимое местное самоуправление, которое владеет землями, коммуникациями, транспортом и всем, что влияет на обычную жизнь гражданина. Управляют этим сплоченные местные элиты, в которые кооптируют в конечном итоге всех федералов на местах и никакая ротация федералов не спасает. Такая вот коллизия: человек, вроде – гражданин России, а на деле – вассал местной элиты, которой Москва не указ. Надо менять Конституцию", – говорится в сообщении канала "Политджойстик".

"Пришло время кардинальных перемен. Боязнь, что тронь, а оно и посыплется, крайне опасная позиция... Нужна институциональная реформа, которая отдерет с кожей чиновников от бизнеса. Либо бизнес, либо власть. Все попытки совместить эти понятия будут заканчиваться трагедиями, такими как "Хромая лошадь", "Булгария", "Зимняя вишня".

Простите за эмоциональность, но происходящее в Кемерово в частности, и в России в целом, говорит только об одном - пришло время адекватных, а не имитационных решений", – пишет журналист Юрий Пронько.

Грядет ли новая реформа самоуправления? Политтехнолог Олег Матвейчев напоминает, что такая реформа предполагает изменение Конституции РФ, а местное самоуправление отделено от государства. В том, что трагедии, подобные кемеровской, случаются, он винит способы ведения бизнеса, к которым привыкли российские предприниматели.

"Чиновники не на себя работают, по крайней мере, большая часть служит государству. А предприниматели по определению работают на себя", – говорит Матвейчев.

Он напоминает, что сгоревший в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" в рамках налоговых каникул для малого бизнеса, объявленных правительством РФ, просто не проверялся на пожарную безопасность.

"Вот вам, пожалуйста, сделали "каникулы", вот "каникулами" этими и воспользовались. Два года не проверяли этот торговый центр. Теперь получите и распишитесь. Проверки должны быть на пожарную безопасность и малого, и среднего, и большого бизнеса. За элементарные вещи приходится платить кровью, а все эти должны бы тоже понимать, что менталитет у наших бизнесменов таков, что если у них меньше 30% прибыли, то для них это не бизнес. На Западе если человек имеет 5% прибыли в год, он радуется и говорит, что у него очень прибыльная кампания, у нас за 5% никто одно место не поднимет", – говорит Матвейчев.

"Проблема в том, что в стране колоссальными трудностями с публичной политикой в стране", – объясняет политолог Константин Калачев и призывает "не рассказывать сказки" о роли местного самоуправления.

"Местное самоуправление давно сведено до уровня приложения к исполнительной власти. Не надо рассказывать сказки. Можно в очередной раз, конечно, перевести стрелки на тех, кто ближе к народу. Это у нас традиция уже – переводить стрелки на тех, кто не может ответить, на тех, у кого нет серьезных лоббистов. Да, причем тут федеральная или региональная власть, давайте просто изобьем очередного мэра и на этом успокоимся. При этом у этого мэра никаких полномочий нет, а местное самоуправление попросту не имеет адекватной доходной базы", – говорит Калачев.

Характерно, что этот вопрос поднимал и на встрече Владимир Путин с инициативной группой граждан в Кемерово. Один из активистов прямо спросил Путина о том, состоится ли отставка губернатора Кузбасса Амана Тулеева и несколько импровизировано заступился за мэра города.

"Он единственный человек, который с нами встретился, не побоялся и вышел, к людям", – заявил собеседник Путина, говоря о мэре города Илье Середюке.

Президент ответил, что подобные решения "под камеры" и "для красного словца" не принимаются.

"Нужно точно совершенно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут приняты соответствующие решения", – отметил Путин.

Впрочем, ранее у президента состоялся разговор с градоначальником столицы Кузбасса и его нельзя назвать комплиментарным.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ, политолог Павел Салин уверен, что в свете произошедшего в ТЦ "Зимняя вишня" реформа местного самоуправления вполне возможна.

"Власть реально была готова идти в этом вопросе на уступки региональным властям давно", – поясняет Павел Салин.

Уже несколько лет губернаторы демонстрируют недовольство федеральной политикой распределение бюджетных средств по регионам и пытаются "демонстрировать зубы". В свою очередь федеральная власть не готова пойти на ослабление финансовой вертикали. Однако есть понимание, что регионы должны получить какие-то "отступные". Самой удобной формой таких "отступных" может стать как раз-таки реформа муниципального самоуправления.

"Здесь это сфера регулирования федерального законодательства, а для многих регионов отношения между муниципалитетами – больной вопрос. Как с точки зрения распоряжения финансами, так и с точки зрения распоряжения другими материальными активами: земля, землеотводы и другие "сладкие моменты". Ведь именно поэтому у нас в других регионах ликвидируется двухуровневая система управления, как в Московской области. Если раньше разрешения на застройку решались на уровне поселковых советов, то сейчас эти разрешения де-факто будут давать филиалы областной администрации – депутаты укрупненных муниципалитетов", – говорит Салин.