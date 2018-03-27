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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
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Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть I Нормальный человек, столкнувшись с тюремной действительностью, испытывает колоссальный шок. Со временем ко всему привыкаешь и, став частью этого специфичного сообщества, невольно вливаешься в его жизнь. Так произошло и со мной. За мои политические убеждения украинское "правосудие" изолировало меня от общества, и на три года упрятало в Харьковское СИЗО.
27.03.2018
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Новости
27.03.2018 16:04 Мск (18:04 Екб)
спорт | В России | За рубежом
Сборная России по мини-футболу после "бронзы" Евро-2018 сохранила первое место в рейтинге УЕФА
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Россия, Португалия, мини-футбол (2018) | Фото: rfs.ru

Сборная России по мини-футболу, завоевав бронзовые награды чемпионата Европы 2018 года, сохранила за собой первое место в официальном рейтинге УЕФА. Об этом Накануне.RU сообщили в Российском футбольном союзе.
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Впервые на вершину европейского рейтинга команда поднялась осенью 2016 года после завершения чемпионата мира в Колумбии: тогда россияне добились наивысшего результата в своей истории, став вице-чемпионами планеты.

Согласно регламенту УЕФА, данная позиция также позволяет сразу двум командам от России выступить в Лиге чемпионов сезона 2018/19 (чемпион и финалист чемпионата России текущего сезона). На данный момент положение команд в первой пятерке рейтинга УЕФА выглядит следующим образом:

1 место - РОССИЯ. Коэффициент 2018/19 - 10,171

2 место - Испания. Коэффициент 2018/19 - 10,022

3 место - Португалия. Коэффициент 2018/19 - 9,633

4 место - Казахстан. Коэффициент 2018/19 - 9,000

5 место - Украина. Коэффициент 2018/19 - 8,389.

Сборная Италии, не сумевшая выйти из группы на Евро-2018, опустилась на седьмую позицию, пропустив вперед Азербайджан. В первой десятке также расположились Сербия, Словения и Хорватия.

Напомним, полуфинальный матч чемпионата Европы России против Португалии получился скандальным: судьи не засчитали два решающих фола против нашей команды, в итоге российские футзалисты проиграли 2:3. В матче за "бронзу" турнира они победили Казахстан.

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27.03.2018 16:04 Мск | ЕС | информационная служба Накануне.RU
18:04 Екб


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Сборная России по мини-футболу после "бронзы" Евро-2018 сохранила первое место в рейтинге УЕФА
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