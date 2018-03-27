Сборная России по мини-футболу после "бронзы" Евро-2018 сохранила первое место в рейтинге УЕФА

Сборная России по мини-футболу, завоевав бронзовые награды чемпионата Европы 2018 года, сохранила за собой первое место в официальном рейтинге УЕФА. Об этом Накануне.RU сообщили в Российском футбольном союзе.

Впервые на вершину европейского рейтинга команда поднялась осенью 2016 года после завершения чемпионата мира в Колумбии: тогда россияне добились наивысшего результата в своей истории, став вице-чемпионами планеты.

Согласно регламенту УЕФА, данная позиция также позволяет сразу двум командам от России выступить в Лиге чемпионов сезона 2018/19 (чемпион и финалист чемпионата России текущего сезона). На данный момент положение команд в первой пятерке рейтинга УЕФА выглядит следующим образом:

1 место - РОССИЯ. Коэффициент 2018/19 - 10,171

2 место - Испания. Коэффициент 2018/19 - 10,022

3 место - Португалия. Коэффициент 2018/19 - 9,633

4 место - Казахстан. Коэффициент 2018/19 - 9,000

5 место - Украина. Коэффициент 2018/19 - 8,389.

Сборная Италии, не сумевшая выйти из группы на Евро-2018, опустилась на седьмую позицию, пропустив вперед Азербайджан. В первой десятке также расположились Сербия, Словения и Хорватия.

Напомним, полуфинальный матч чемпионата Европы России против Португалии получился скандальным: судьи не засчитали два решающих фола против нашей команды, в итоге российские футзалисты проиграли 2:3. В матче за "бронзу" турнира они победили Казахстан.