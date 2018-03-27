Президент "Амкара" попросил минспорта Прикамья перечислить клубу остаток субсидии

Президент "Амкара" Геннадий Шилов просит власти края перечислить футбольному клубу оставшуюся часть субсидии в размере 40 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства спорта Пермского края.

"Такая возможность рассматривается", - сообщили в ведомстве. Первый транш на сумму 161 млн руб. клуб получил 15 февраля.

Почему клубу потребовались деньги именно сейчас, в краевом минспорта уточнить не смогли. В пресс-службе футбольного клуба не ответили на звонок. Вероятно, деньги клубу необходимы для приведения в порядок поля на стадионе в Перми. Напомним, совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей Чемпионата России по футболу признала не соответствующим принятым стандартам газон стадиона пермского клуба. Из-за этого матч 22-го тура чемпионата России между "Амкаром" и тульским "Арсеналом" был перенесен в Уфу. Домашний матч с "Локомотивом" перенесен в Москву.

Напомним, ранее руководство клуба заявляло о финансовых проблемах.

Отметим, что согласно действующим правилам, край и частные инвесторы софинансируют работу клубов в пропорции "50 на 50", без спонсорских денег клубы не могут получить средства бюджета. Кроме того, размер субсидий профессиональным спортивным клубам будет снижаться ежегодно на 5%. Это связано с общероссийским трендом, по которому клубы должны зарабатывать сами.