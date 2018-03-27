Жители Екатеринбурга скорбят по жертвам пожара в Кемерово

Сегодня жители Екатеринбурга пришли на Площадь труда почтить память жертв пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". По официальным данным, в пожаре погибли 64 человека.

Уральцы оставили цветы и игрушки около фонтана "Каменный цветок".

В соцсетях екатеринбуржцы активно публикуют фотографии с комментариями об акции памяти, а завершают свои сообщения словами "Кемерово, Екатеринбург и вся страна с тобой".

По сообщениям очевидцев, на Площади труда было несколько сотен человек.

"Сегодня я видела людей, которые пришли на Площадь труда, чтобы почтить память погибших, их глаза были полны слез. Как гласит надпись на листке, мы все сейчас, как будто живем в одном огромном Кемерово и все переживаем это общее горе", - написала в соцсети жительница Екатеринбурга.

Жители города активно распространяют информацию о бойкотировании торговых центрах в эту субботу, 31 марта. Они хотят напомнить владельцам ТЦ о важности человеческой жизни.

Сегодня в Екатеринбурге объявлен траур, а всероссийский траур Владимир Путин назначил на 28 марта.