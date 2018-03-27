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Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
общество  |  комментариев: 20
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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
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от издателя  |  комментариев: 6


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть I Нормальный человек, столкнувшись с тюремной действительностью, испытывает колоссальный шок. Со временем ко всему привыкаешь и, став частью этого специфичного сообщества, невольно вливаешься в его жизнь. Так произошло и со мной. За мои политические убеждения украинское "правосудие" изолировало меня от общества, и на три года упрятало в Харьковское СИЗО.
27.03.2018
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"У детей не было шансов. И у нас не будет": спасатель МЧС о трагедии в Кемерово
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Кемерово, Зимняя вишня, ТЦ, пожар (2018) | Фото: ТАСС, Данил Айкин

У запертых в горящем кинотеатре детей в Кемерово не было шансов на спасение, заявил аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов на сегодняшней пресс-конференции. По его словам, в России нет культуры безопасности: люди не знают, как реагировать на чрезвычайные ситуации и целиком полагаются на спасателей, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Я вижу эту страшную трагедию как результат совокупности неправильных решений, отсутствия подготовки персонала торгового центра, у руководства торгового центра и людей, как себя вести и как всего этого избежать. Это привело к большой беде", - сказал Эдуард Халилов.

По словам эксперта по выживанию, стратегия спасения состоит из трех пунктов: беги, прячься, бейся.

На случай пожара люди должны уметь пользоваться огнетушителем, которые должны быть в зоне видимости. Это дает большой шанс на ликвидацию начального возгорания.

"В сам момент эвакуации пожар никто не тушил, да и поролон быстро воспламеняется. Вариант, что люди могли оперативно потушить возгорание, был невысок", - заметил Эдуард Халилов.

Кемерово, Зимняя вишня, ТЦ, пожар(2018)|Фото: ТАСС, Данил Айкин

По его словам, трагедии, подобные случаю в "Хромой лошади" в 2009 г., приводят к проверкам и переменам, но быстро забываются, тогда как в стране должен работать специальный отдел по анализу происшествий.

"Сейчас обвиняют сотрудника ЧОПа, который отключил сигнализацию, наверное, не поверив в пожар. Это человеческий фактор. Но и сами люди должны понимать, что происходит опасность, а у людей розовые очки, их со школы не учат, как вытащить человека из помещения, как спасти от отравления угарным газом, как связать ремни и одежду, чтобы спустить людей с высокого этажа. У нас нет культуры безопасности! Люди не верят в серьезность ситуации. Даже на первом этаже люди наблюдали вместо того, чтобы покидать помещения и освобождать проезды", - добавил спасатель.

Детям, запертым в кинотеатре, выбраться было практически невозможно, сказал Халилов.

"Есть ситуации, когда смерть будет 100%, если спасатели не успеют всех вытащить. Была ситуация, когда отец детей бежал, вел спасателей к кинотеатру, но у них были инструкции и они ушли в другую сторону. У детей не было шансов. Они были в беспомощном состоянии перед опасностью. И у нас не будет шанса, если нас закроют в помещении, а у нас не будет ничего тяжелого, чтобы его открыть, а здание уже горит", - пояснил спасатель.

10-12 тыс. россиян ежегодно гибнут при пожаре, 15 тыс. – тонут. Для сравнения, в США пожары происходят в восемь раз чаще, но смертей при этом гораздо меньше, подчеркнул Халилов.

"Там перед каждым зданием – красная линия, куда никто не имеет права ставить автомобиль. У нас же все заставлено! Очевидцы сами должны действовать: в такой ситуации правильно будет разбить стекло машины и передвинуть ее, освободив путь технике".

Гражданское население в России необходимо обучать действиям при ЧС, уверен эксперт.

Напомним, 25 марта в здании торгового центра в Кемерово произошел пожар, в результате которого пострадали 69 человек. Среди госпитализированных значатся 24 ребенка.



Развитие сюжета: Ранее 27.03.2018 16:13 Мск
СК: Пропавшими во время пожара в Кемерове числятся 67 человек

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27.03.2018 15:46 Мск | Москва | Анна Смирнова
17:46 Екб


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