Свердловского депутата уже лишили водительского удостоверения, на очереди - мандат?

Завтра в Законодательном собрании Свердловской области на заседании мандатной комиссии будет обсуждаться вопрос лишения депутатских полномочий Армена Карапетяна, - передает корреспондент Накануне.RU.

Таким образом региональные законодатели отреагировали на официальное представление прокуратуры, выявившей искажения в обязательных сведениях, подлежащих декларированию, предоставленных народным избранником.

Напомним, что ранее Карапетян оскандалился, управляя автомобилем в нетрезвом виде, за что его лишили водительского удостоверения. На этот раз ему грозит лишение мандата.

Заседание мандатной комиссии, по нашим источникам в Заксобрании, пройдет в закрытом режиме. Не исключено, что Карапетян примет решение о добровольном сложении депутатских полномочий, для чего лично придет на заседание комиссии.