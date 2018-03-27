Фейк о "сотнях погибших" в Кемерово запустил в Сеть украинский пранкер

Украинский пранкер Евгений Вольнов опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором он звонит представляющимся сотрудниками моргов в Кемерово и под видом сотрудника МЧС сообщает им о 300 погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня".

Аудиозапись выложена на канале 25 марта, в ней Вольнов обзванивает кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС и интересуется, сколько "свободных мест" осталось в учреждениях.

Так, узнав, что в первом морге готовы принять не больше ста погибших, он заявляет, что в скором времени к ним подвезут "более трехсот трупов". Сотрудники оказались шокированы такой информацией и отметили, что по их данным число жертв составляет от шестидесяти до семидесяти человек. На что Вольнов начинает придумывать ложные причины, по которым число погибших могло увеличиться.

Не успокоившись на этом, пранкер устроил еще несколько розыгрышей на эту тему. Так, представившись сотрудником администрации президента, отправил незнакомых людей убирать цветы и игрушки, оставленные скорбящими гражданами в память о погибших детях.

В понедельник, 26 марта, в соцсетях были распространены ролики, на которых неизвестные обсуждали в голосовых сообщениях в мессенджере WhatsApp неподтвержденную информацию о 300 погибших, ссылаясь на работников морга.

Сегодня собравшиеся на митинг в центре Кемерово потребовали предоставить реальное число погибших в ТЦ "Зимняя вишня". В ответ на это мэр города Илья Середюк и около 15 человек из инициативной группы граждан направились в морг судмедэкспертизы, чтобы сверить списки поступивших тел. Позднее члены группы сообщили, что проверили все помещения и не обнаружили тел жертв пожара, которые бы не вошли в официальную статистику.

В СКР ранее опровергли появившуюся в социальных сетях информацию, согласно которой при пожаре в "Зимней вишне" погибли сотни человек. Не верить слухам, которые распространяются в интернете, кемеровчан призвал и президент Владимир Путин.