"Германия создала прецедент": эксперты не видят существенных рисков в согласовании Европой строительства "Северного потока-2"

Сегодня оператор строительства газопровода "Северный поток - 2" сообщил о получении разрешения на прокладку трубы по территории Германии. Согласовать работы за исключением России должны еще три страны - Финляндия, Швеция и Дания. Ранее две страны поддержали проект, Дания после визита Джо Байдена ввела норму закона, позволяющую запретить прокладку трубы. Однако оператор проекта заверяет, что процедуры для получения разрешений идут по плану. Это означает, что политические распри и громкие заявления со стороны США и Украины уже не смогут помешать строительству газопровода, уверены эксперты, опрошенные Накануне.RU.

Выдача разрешения Германией может стать аргументом в противостоянии других стран-участниц строительства с противниками российской трубы. Прежде всего, это актуально для Дании. Напомним, в 2017 г. под давлением США Дания приняла закон, который теоретически позволяет отказать в выдаче разрешения из-за вопросов "внешней политики" и "безопасности".

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечает, что давление на датчан продолжается, есть риск, что новый закон страна попытается применить задним числом для "Северного потока - 2".

"Однако выдача разрешения Германией повышает шансы на реализацию проекта, так как датчанам как раз нужна была некая отсылка на решение другого участника. Прецедент создала Германия и Дания может ссылаться на нее. К тому же "Северный поток" "Газпрома" уже проходит по территории страны и не нарушает ни экологию, ни безопасность Дании, как вторая труба может это сделать? Риски, конечно, остаются, что датчане будут гораздо менее самостоятельные, чем немцы. Тогда "Газпрому" придется менять маршрут газопровода", - рассказал Накануне.RU аналитик.

О такой возможности оператор проекта уже заявлял. В случае отказа труба может пройти в удалении от территориальных вод Дании, что, вероятно, потребует дополнительных затрат.

Проблем с согласованием строительства органами Швеции и Финляндии эксперты не видят. Проект выгоден Европе, так как позволяет диверсифицировать пути доставки российского газа и в случае проблем на одном из направление "Северный поток - 2" будет существенным плюсом, отмечает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич. И экономическая заинтересованность Европы на этот раз стоит выше политических заявлений США.

"Европа в этом году потребляет рекордное количество газа из России в связи с погодными условиями. Безопасность и бесперебойность поставок газа является очень важным фактором для Европы. Я не думаю, что будут какие-то проблемы с реализацией этого проекта несмотря на напряженность в отношениях между Россией и западными партнерами. В этой ситуации стоит говорить не о позиции США, а о желании Европы. Мы помним, когда существовала угроза введения санкций в отношении газовых проектов, Европа выступила против, так как видит необходимость в проекте "Газпрома", - рассказал Зварич Накануне.RU.

В текущем варианте санкции США не распространяются на "Северный поток - 2". Они касаются лишь строительства новых экспортных трубопроводов. Разрешение,полученное от Германии, позволяет "Газпрому" начать укладку труб в начальной - российской и конечной точках газопровода. Физическое строительство трубопровода даст еще большую защиту от санкций Штатов, отмечает Юшков.

Газопровод "Северный поток ‑ 2", протяженностью более 1200 км, пройдет через Балтийское море от российского побережья до побережья Германии рядом с городом Грайфсвальд. Оттуда газ будет поступать на внутренний рынок ЕC для дальнейшей транспортировки. Обе нитки газопровода планируется построить в 2019 г.