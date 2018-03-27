Концерт Мота в Екатеринбурге все-таки перенесен из-за национального траура

Концерт рэп-исполнителя Мота, изначально запланированный на 28 марта в Екатеринбурге, все-таки перенесен.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем национального траура в связи с трагедией в Кемерово, где в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли десятки человек. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил отменить праздничные мероприятия в регионе, однако ранее в ККТ "Космос" заявляли, что концерт состоится.

В итоге выступление решено перенести.

"В связи с объявленным общероссийским днем траура по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово сообщаем о переносе концерта Мота, запланированного на 28 марта 2018 года в ККТ "Космос" на 2 апреля 2018 года", - сообщили Накануне.RU в концертном агентстве "Аквамарин-Арт".

Там уточнили, что все билеты будут действительны.