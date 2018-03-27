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Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
общество  |  комментариев: 20
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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть I Нормальный человек, столкнувшись с тюремной действительностью, испытывает колоссальный шок. Со временем ко всему привыкаешь и, став частью этого специфичного сообщества, невольно вливаешься в его жизнь. Так произошло и со мной. За мои политические убеждения украинское "правосудие" изолировало меня от общества, и на три года упрятало в Харьковское СИЗО.
27.03.2018
общество ;
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Концерт Мота в Екатеринбурге все-таки перенесен из-за национального траура
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(2005) | Фото: top-halyava.ru

Концерт рэп-исполнителя Мота, изначально запланированный на 28 марта в Екатеринбурге, все-таки перенесен.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем национального траура в связи с трагедией в Кемерово, где в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли десятки человек. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил отменить праздничные мероприятия в регионе, однако ранее в ККТ "Космос" заявляли, что концерт состоится.

В итоге выступление решено перенести.

"В связи с объявленным общероссийским днем траура по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово сообщаем о переносе концерта Мота, запланированного на 28 марта 2018 года в ККТ "Космос" на 2 апреля 2018 года", - сообщили Накануне.RU в концертном агентстве "Аквамарин-Арт".

Там уточнили, что все билеты будут действительны.

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27.03.2018 15:34 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:34 Екб


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Концерт Мота в Екатеринбурге все-таки перенесен из-за национального траура
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