Россия отреагировала на высылку своих дипломатов с Украины

Посольство России на Украине заявило, что, приняв решение о высылке 13 российских дипломатов, Киев поддался на провокацию Лондона. Об этом говорится в заявлении на сайте посольства, которое отвергло аргументы, что дипломаты якобы занимались "деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом".

"На самом же деле истинные причины такого решения были раскрыты в озвученном президентом Украины П. Порошенко заявлении о том, что данная акция предпринята украинской стороной в знак "солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками в координации со странами ЕС" в русле так называемого "дела Скрипалей", - отметили в посольстве.

Там констатировали, что этот недружественный шаг Киева неизбежно затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло и не будет способствовать нормализации отношений между странами.

Ответственность за последствия Россия возложила на украинскую сторону.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Украина присоединилась к странам Запада и решила выслать из страны 13 российских дипломатов, обвинив их в работе на спецслужбы.