Дело "УФАС против Якоба" продолжат рассматривать в апреле

Арбитражный суд Свердловской области отложил рассмотрение дела по претензиям УФАС к главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как следует из документов в картотеке дел суда, следующее заседание состоится 11 апреля. Ранее, 12 февраля, суд приостановил дело.

Напомним, управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области обратилось в арбитражный суд с просьбой привлечь главу администрации Екатеринбурга Александра Якоба к административной ответственности. Антимонопольная служба отстаивает интересы предпринимателей города, речь идёт о нестационарных торговых объектах. Поступали жалобы на схему размещения нестационарных объектов на 2017–2018 годы.