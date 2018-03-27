Власти Кемерово сообщили о 38 пропавших без вести при пожаре в ТЦ

38 человек числятся пропавшими без вести после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", сообщается на сайте администрации Кемерово.

Согласно опубликованным данным, среди них, по меньшей мере, 26 детей - от 2 до 15 лет.

Между тем, ранее СМИ со ссылкой на штаб, сформированный из родственников жертв пожара, сообщали о 85 пропавших без вести, около 70% из них - дети.

Член инициативной группы Расим Яролиев, составляющий на площади альтернативный список пропавших без вести на пожаре, сообщил "Интерфаксу", что ему предоставили информацию о 78 пропавших, из которых около 70 - дети.

Количество пострадавших в результате пожара в ТЦ в Кемерово достигло 69, сообщили городские власти. Среди госпитализированных значатся 24 ребенка.

Число погибших, личность которых установлена, как сообщалось ранее, составляет 25 человек.