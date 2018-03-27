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Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
общество  |  комментариев: 20
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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть I Нормальный человек, столкнувшись с тюремной действительностью, испытывает колоссальный шок. Со временем ко всему привыкаешь и, став частью этого специфичного сообщества, невольно вливаешься в его жизнь. Так произошло и со мной. За мои политические убеждения украинское "правосудие" изолировало меня от общества, и на три года упрятало в Харьковское СИЗО.
27.03.2018
общество ;
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Новости
27.03.2018 14:59 Мск (16:59 Екб)
экономика | В России
Германия разрешила строительство "Северного потока - 2"
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Трубы для Северного потока-2, северный поток-2, OMK (2017) | Фото: nord-stream2.com

Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток - 2") получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Nord Stream 2 AG.
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Предварительно 31 января 2018 г. Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка газопровода "Северный поток – 2" в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части.

"Мы рады, что все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км получены", – сказал менеджер по получению разрешений в Германии, Nord Stream 2 AG Йенс Ланге.

В компании отмечают, что процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику. Nord Stream 2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 г.

Как сообщало Накануне.RU, сенаторы от Республиканской и Демократической партий США потребовали, чтобы администрация президента Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода "Северный поток — 2". Ранее против строительства выступили главы парламентов Латвии, Литвы и Польши.



Развитие сюжета: Ранее 27.03.2018 16:10 Мск
"Германия создала прецедент": эксперты не видят существенных рисков в согласовании Европой строительства "Северного потока-2"

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27.03.2018 14:59 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
16:59 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.03.2018 09:43 Мск
Сенаторы США потребовали заблокировать строительство "Северного потока - 2"

Ранее 13.03.2018 00:50 Мск
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Ранее 12.03.2018 08:23 Мск
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Германия разрешила строительство "Северного потока - 2"
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