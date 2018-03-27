Германия разрешила строительство "Северного потока - 2"

Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток - 2") получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

Предварительно 31 января 2018 г. Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка газопровода "Северный поток – 2" в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части.

"Мы рады, что все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км получены", – сказал менеджер по получению разрешений в Германии, Nord Stream 2 AG Йенс Ланге.

В компании отмечают, что процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику. Nord Stream 2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 г.

Как сообщало Накануне.RU, сенаторы от Республиканской и Демократической партий США потребовали, чтобы администрация президента Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода "Северный поток — 2". Ранее против строительства выступили главы парламентов Латвии, Литвы и Польши.