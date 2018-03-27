Россияне после кемеровской трагедии требуют справедливости и призывают к различным бойкотам и акциям

После трагедии в Кемерово россияне призывают бойкотировать торговые центры и требуют прозрачного расследования обстоятельств ЧП.

Петицию на Change.org с требованием публичного освещения расследования за 15 часов подписали более 35 тысяч человек. "Однако, есть серьезные основания полагать, что местные власти и чиновники всех мастей не заинтересованы в проведении объективного расследования, которое вскроет масштабы нарушений и злоупотреблений, приведших к трагедии в Кемерово", - говорится в тексте петиции. Кроме того, авторы петиции просят отстранить от работы на время расследования губернатора Амана Тулеева, мэра Кемерово Илью Сердюка, главу МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова.

Кроме того, по соцсетям распространяются призывы бойкотировать торговые центры. В Екатеринбурге и Новосибирске такие предложения идут с примерно одинаковым текстом: "Наш город занимает одно из первых мест по торговым площадям в России. Но кто из нас, приводя свою семью в ТЦ, задумывается - обучен ли персонал эвакуации, работают ли системы оповещения и тушения, открыты ли пожарные выходы?.. Можем ли мы быть уверены в своей безопасности, своих детей? Призываем объявить 31 марта бойкот всем ТЦ! Откажитесь в этот субботний день от визита в них. Этой акцией мы напомним владельцам ТЦ о ценности человеческой жизни. Мы также требуем, чтобы владельцы ТЦ города отчитались не на бумажке перед коррумпированными чиновниками о безопасности, а перед нами - горожанами. Пусть проведут учебную эвакуацию с участием СМИ и общественности и открыто покажут свою готовность к ЧП!!! Вызов брошен. Бойкотируйте ТЦ 31 марта!"

Бойкотировать торговые центры призывают и в Кемерово.

В городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области предлагают собраться сегодня около здания администрации и зажечь лампадную свечу в память о жертвах трагедии.

Москвичи призывают к памятной акции 3 апреля, когда будет 9 дней с момента трагедии. "Ровно в 12 дня по Москве всем ровно на 5 минут остановить движение и нажать на клаксоны. Неважно на легковом или на грузовом автомобиле. Пусть это будет знаком того, что мы помним и скорбим вместе с пострадавшими. Раскидайте по другим группам, друзьям и родственникам. Пусть вся Россия остановится на 5 минут", - предлагают организаторы.