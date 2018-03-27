Три пермских депутата потеряли мандаты из-за вранья о доходах

В Александровске прокуратура уличила депутатов в неточностях в декларациях о доходах и добилась лишения политиков мандатов, передает корреспондент Накануне.RU.

Чиновники в декларациях о доходах за 2016 г. не указали доходы на общую сумму в 100 тыс. руб. В думу городского поселения поступило предписание прокуратуры, требовавшей уволить пермяков, однако этого не произошло.

Суд согласился с требованием прокуратуры и решил, что нужно виновных нужно уволить. На заседании парламента депутаты потеряли мандаты в связи с утратой доверия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.