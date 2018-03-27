Депутаты Госдумы в первом чтении расширили полномочия РАН

Депутаты Госдумы приняли законопроект, расширяющий цели, основные задачи и полномочия Российской Академии наук, передает корреспондент Накануне.RU. Проект изменений в закона "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" единогласно поддержали 393 парламентария.

Так, в перечень дополнительных направлений деятельности РАН внесены стратегическое прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны, координация научных исследований в сфере оборонно-промышленного комплекса, просветительская деятельность в части популяризации науки и техники среди школьников и молодежи и ряд других.

Кроме того, определено право Академии по владению, использованию и распоряжению закрепленным за РАН федеральным имуществом, установлена обязанность ФАНО согласовывать с РАН решения о реорганизации, ликвидации, внесении изменений в уставы научных организаций.

Инициатива расширить полномочия РАН принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, который внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму.

Представляя с думской трибуны законопроект, официальный представитель президента РФ вице-президент РАН Валерий Козлов подчеркнул, что принятие проекта закона не повлечет дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета. По его словам, обсуждаемый сейчас законопроект расшивает целый ряд накопившихся проблем в сфере фундаментальной науки, однако отмечает, что не все вопросы с его принятием будут сняты. В частности остается не урегулированным правовой статус РАН. "Все это требует продолжения работы и, возможно, выхода на закон о Российской Академии наук. Такая возможность обсуждалась с президентом РФ", - сказал он.

Как добавил Козлов, представленную инициативу "отличает целостность и системность", официальный представитель президента попросил депутатов во втором чтении не сильно "улучшать" законопроект, рассмотрев предложения по его доработке, которые поступили в том числе от самой РАН.

В ходе обсуждения законопроекта, отвечая на вопросы парламентариев, Козлов заверил, что законопроект, хоть и не решает все вопросы, но является "шагом в правильном направлении, в пользу непосредственно наших коллег, а не чиновников". В продолжение дискуссии первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко подчеркнул, что законопроект "уравнивает академиков и РАН с чиновниками, делает их равноправными партнерами в правовом поле".

Президент РАН Александр Сергеев, присутствующий на заседании Госдумы, еще раз напомнил, что этот законопроект был внесен президентом РФ, и это "произошло очень быстро".

По его словам, из всех предложений Академии в плане корректировки 253 ФЗ были учтено почти все. "По некоторым направлениям получаем даже больше полномочий, чем мы мечтали", - уточнил он.

"Руководством станы сейчас понимается очень важная роль РАН на тот предстоящий период, который сейчас перед нами открывается…Мы входим в новый этап роста. Он должен быть достаточно быстрым… Все мы прекрасно понимаем, что этот рост может быть на базе науки и технологий. Такого быстрого роста мы не можем обеспечить ничем", - сказал он, добавив, что при выходе на этот "растущий участок" ключевую роль должна сыграть российская наука и РАН в частности.

Важным Сергеев считает и то, что в Академию наук возвращаются функции стратегического прогнозирования. "До сих пор в 253 ФЗ у РАН были только экспертные функции, но экспертиза - это пассивное действие… Мы сами можем теперь выходить с предложениями… по стратегии", - сказал он. Глава РАН также отметил, что теперь ученые правомочны обращаться на высокий уровень государственный власти, и никто от этих предложений отмахнуться уже не сможет".

Сергеев также удовлетворен тем, что законопроект обеспечивает условия для активного участия РАН в восстановлении научно-технического задела в обороне и безопасности.

"Сейчас это очень серьезный вопрос. Мы видели выступление президента перед Федеральным собранием о том, что у нас есть новые серьезные образцы вооружений. Но, коллеги, давайте прямо признаемся, что научно-технический задел, благодаря которому это было сделано, это не новый задел. А в то, что есть новое современное, нужно вкладываться существенно. Важно, что Российской Академии наук предлагают серьезно заняться этим вопросом", - добавил Сергеев.

Резюмируя, президент РАН отметил, что данный законопроект позволит "существенно изменить стиль и энергетику работы" Академии наук, и выразил надежду на то, что в "таком же деловом темпе этот закон будет принят в итоге".

В целом депутаты одобрили представленный проект закона, обратив при этом внимание на "финансовую составляющую вопроса". Парламентарии указали на необходимость правительства РФ озаботиться поиском источников допрасходов в связи с принятием инициативы, несмотря на то, что в законопроекте прописано отсутствие дополнительных бюджетных ассигнований.

С думской трибуны звучало предложение ускорить процедуру принятия закона и рассмотреть его уже через пять дней, однако народные избранники решили "действовать по плану" и оставили месячный срок для внесения поправок к закону.