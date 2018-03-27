Руководителей "ИнтехБанка" подозревают в выводе активов на 873,6 млн

Следователи Татарстана возбудили уголовные дела в отношении председателя правления и первого заместителя председателя правления "ИнтехБанка". Они подозреваются в выводе активов банка на сумму 873,6 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, Марсель Зарипов и Елена Наумова стали фигурантами дела, возбужденного по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Топ-менеджеры лишившегося лицензии "ИнтехБанка", по версии следствия, совместно с неустановленными лицами вывели через уступки прав требований активы банка, когда появилась угроза отзыва лицензии. Этим они причинили существенный вред имущественного характера АСВ, а также кредиторам банка.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время уголовные дела будут соединены в одно производство. Расследование уголовных дел продолжается", - говорится в сообщении СКР.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов в отношении ПАО "ИнтехБанк" был введен 23 декабря решению Банка России. 3 марта 2018 г. банк потерял лицензию вместе с другими крупными кредитными организациями Татарстана.

Как сообщало Накануне.RU, после отзыва лицензии у "Тадфондбанка" в Следственном комитете оценили ущерб от деятельности экс-главы кредитной организации Роберта Мусина в более чем 50 млрд руб. Возбуждены уголовные дела.