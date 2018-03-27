На Среднем Урале судят "черного лесоруба": скрываясь от полиции, он сменил фамилию и внешность

На Среднем Урале направлено в суд дело "черного лесоруба". Сразу после преступления он сменил фамилию и внешность.

Как сообщили Накануне.RU в МУ МВД России "Нижнетагильское", 29-летнему жителю Пригородного района вменяется незаконная рубка лесных насаждений и сбыт незаконно заготовленной древесины. Сигнал об обнаружении в полутора километрах от поселка Горноуральский незаконной порубки деревьев поступил в полицию в мае 2017 года от директора лесничества. В ходе проверки, проведенной полицейскими из службы ОЭБиПК, было установлено, что неизвестным вырублены 30,406 кубических метра сосны.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили подозреваемого. Им оказался местный житель, который в 2015 году уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Тогда осужденный мужчина был амнистирован. Позже оперативники нашли граждан, которых он нанял для рубки и вывоза леса. По предварительным данным, наемных работников он ввел в заблуждение по поводу законности заготовки древесины, не имея при этом никаких разрешительных документов", - отметили в полиции.

Несмотря на то, что фигурант после совершения преступления переехал на постоянное место жительства в Екатеринбург, сменил фамилию, отрастил бороду и перекрасил темные волосы в светлый оттенок, сыщики из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ОВД Нижнего Тагила разыскали и задержали его.

По словам следователя МУ МВД России "Нижнетагильское" майора юстиции Андрея Смирнова, общая сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составляет более 420 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.