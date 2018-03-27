Парфенов отсудил у бывшего соперника на выборах свердловского губернатора 10 тысяч рублей

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин (на фото) выплатит другому бывшему кандидату в свердловские губернаторы от КПРФ Алексею Парфенову 10 тыс. руб.

Как сообщил Накануне.RU Дмитрий Ионин, Свердловский областной суд принял решение взыскать с него сумму в 10 тыс. руб. Эта цифра в несколько раз меньше заявленной Парфеновым.

22 февраля стало известно, что Парфенов подал иск на депутата и потребовал с него 250 тыс. руб. за юридические расходы, к которым якобы пришлось прибегнуть в результате полученного иска от Ионина в сентябре прошлого года.

"Он имел право взыскать с меня средства, но эти средства должны были быть адекватными. Меня смущает то, что мне не дали ознакомиться с документами, так как Парфенов утверждает, что за один суд он заплатил 250 тыс. руб. каким-то юристам, мне интересно, что это за юристы такие", - поделился депутат.

Напомним, в разгар кампании Ионин подавал иск в суд с требованием аннулировать регистрацию кандидата от КПРФ Алексея Парфенова, однако добиться этого ему не удалось.