Челябинские чиновники не ответили ОНФ на запросы про оптимизацию детских спортшкол

Представители регионального ОНФ обратятся к прокурору Челябинской области из-за нарушений сроков рассмотрения обращений.

Чиновники мэрии не ответили общественникам на запросы про оптимизацию детских спортшкол, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам руководителя регионального исполкома ОНФ Дениса Рыжего, прошло полгода, а ОНФ не получил на свои запросы ответы по экономическому обоснованию оптимизации и её перспективам.

"Открытость оптимизации под большим вопросом. Оптимизация продолжается в тихом режиме", - подчеркнул он.

Теперь ОНФ намерен обратиться к прокурору из-за нарушений сроков рассмотрения обращений общественных организаций.