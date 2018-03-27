Суд признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве

Криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) и 13 его подельников признаны виновными в двух эпизодах вымогательства.

Приговор оглашает судья Константин Дубков, сообщает "Интерфакс". В вердикте суда говорится, что Калашов с применением насилия организованной группой совершил вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере.

В настоящее время оглашение приговора продолжается. По предварительным данным, оглашение приговора займет не менее двух дней.

Калашову и его подручным вменяется вымогательство 8 млн рублей у владельца ресторана Elements Жанны Ким, возле которого 14 декабря 2015 года произошла перестрелка с двумя жертвами.

Кроме того, Шакро Молодой с подельниками вымогал 10 млн рублей у гендиректора ООО "Норднефтегаз" Льва Гарамова.

Ранее гособвинение запросило для Калашова десять лет колонии строгого режима и штраф 700 тысяч рублей. В обвинительном заключении вор в законе назван "лидером российского криминального мира" и главой многоуровневой преступной структуры, которая приносила Шакро и его ближайшему окружению значительный доход за счет вымогательства и рейдерства.

Шакро Молодой был задержан летом 2016 года в Москве. После проведенных обысков в доме авторитета нашли два пистолета, гранату и крупную сумму денег.