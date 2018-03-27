В день национального траура концерт Мота в Екатеринбурге не отменят

В день национального траура екатеринбургский ККТ "Космос" не собирается отменять концерт реп-исполнителя Мота, который состоится 28 марта. Владимир Путин объявил 28 марта днем национального траура в связи с трагедией в Кемерово, где в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли десятки человек.

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"Завтра концерты не будут отменены", - сообщили Накануне.RU в ККТ "Космос".

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил отменить праздничные мероприятия в регионе в день траура по погибшим при пожаре в Кемерово.

Сам ККТ "Космос" пострадал от поджигателя в сентябре 2017 года.

Пожар в Кемерово