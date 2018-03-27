На Ямале начались массовые проверки мест скопления людей

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин сегодня дал поручение проверить на безопасность места массового пребывания людей в арктическом регионе. Особое внимание при проверках будет уделено схемам эвакуации из центров и учреждений с массовым пребыванием, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Решение принято в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли 64 человека. Сегодня на вечер намечено проведение внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, участие в котором примут представители силовых ведомств и главы муниципалитетов. Главной его целью станет обсуждение предстоящей проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, в учреждениях с массовым пребыванием людей, в том числе досуговых детских организациях и объектах культуры и спорта.

"После трагедии, которая случилась в Кемерово, становится особенно ясно, как важна ответственность каждого отдельного специалиста на каждом конкретном месте. Незнание своих профессиональных обязанностей, растерянность и просто халатность могут привести к непоправимым последствиям. Чтобы этого не допустить – мы должны быть во всеоружии", - сказал Дмитрий Кобылкин.

В пресс-службе добавили, что в Ямало-Ненецком автономном округе соблюдение всех необходимых норм пожарной безопасности в учреждениях с массовым пребыванием людей поставлено на особый контроль. Все такие центры соответствуют стандартам, налажено регулярное обучение персонала, учения проходят строго по графику.

Напомним, Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России в связи с трагедией в Кемерово.